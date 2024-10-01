Сын Василия Ливанова о госпитализации отца: «Все относительно хорошо»

Старший сын Василия Ливанова Борис в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал сообщения о госпитализации актера с инфарктом мозга.

«Все относительно хорошо, спасибо за беспокойство», — сказал Борис.

Младший сын артиста Николай не стал комментировать тему.

1 октября Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве с инсультом госпитализировали 89-летнего Василия Ливанова. По информации канала, состояние актера ухудшилось 29 сентября и родственники вызвали бригаду скорой помощи. Ливанова доставили в НИИ им. Н.В. Склифосовского.

Предварительно, у актера произошел ишемический инсульт (инфаркт головного мозга).

По данным источника Telegram-канала 112, артисту провели операцию по удалению тромба, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Семья Ливанова госпитализацию не подтверждала. Невестка Екатерина в беседе с журналистами заявила, что сейчас он лечится на дому. По словам женщины, у артиста проблемы с давлением, низкий гемоглобин и анемия. Две недели назад Ливанов лежал в больнице, но уже выписался.

«Но инсульта у Василия Борисовича нет», — прокомментировала Екатерина сообщения о здоровье 89-летнего артиста.

Ранее врач рассказал, по каким симптомам можно распознать инфаркт.