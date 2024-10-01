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Стало известно о новом романе блогерши Лерчек

Super: блогерша Чекалина встречается со своим тренером по танцам

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ТНТ

Стало известно о новом романе блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина). Об этом сообщает издание Super.

По данным издания, Лерчек встречается со своим тренером по танцам Луисом Сквиччиарини.

Как рассказали очевидцы, Чекалина и Сквиччириани вместе посетили бар-кальянную, провели там несколько часов и целовались.

Издание напоминает, что заниматься танцами Лерчек начала еще в браке с бизнесменом Артемом Чекалиным, пока длился бракоразводный процесс, блогершу видели в компании Луиса.

13 августа Лерчек официально развелась с Чекалиным, с которым находилась в браке с 2012 года. В их союзе родились трое детей — дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев. По решению суда после развода дети будут жить с матерью.

Накануне Чекалины поделили имущество.

Ранее Лерчек рассказала, как сообщила детям о разводе.

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