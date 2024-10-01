Мать детей Павла Дурова хочет снять байопик о жизни с основателем Telegram

Ирина Болгар, которая представляется матерью трех детей основателя Telegram Павла Дурова, рассказала о намерениях снять документальный фильм и издать книгу по личным дневникам. Об этом она рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Женщина уточнила, что «никогда не думала придавать ситуацию огласке», но после ареста предпринимателя с ней начали связываться журналисты со всего мира. Болгар заявила, что оказалась вынуждена давать комментарии, чтобы прояснить ситуацию и защитить свою репутацию от лжи и клеветы.

Также самоназванная экс-возлюбленная Павла Дурова заявила, что ищет дополнительные способы заработка после того, как основатель Telegram прекратил оказывать ей финансовую поддержку полтора года назад. Ей хватает только на «базовое обеспечение детей, но не на оплату частных школ, дополнительный занятий и поездок на отдых».

«Сейчас веду переговоры с издательствами о выпуске книги и с продюсерами о сценарии документального фильма, подкрепленного моим личным архивом за 10 лет семейных отношений с Павлом Дуровым», — заявила она.

По словам Болгар, у нее сохранились тысячи фотографий и видео, а также есть переписки и записи в личном дневнике.

Недавно Ирина Болгар рассказывала в личном блоге, что общение с детьми отец якобы прервал в конце 2022 года. Также она заявляла, что предприниматель называл своих наследников «собаками».

Ранее стало известно, что Елена Блиновская продала квартиру за 90 млн рублей.