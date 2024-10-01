Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мать детей Павла Дурова хочет снять байопик о жизни с основателем Telegram

Мать детей Дурова Болгар заявила, что готовит фильм о жизни с предпринимателем

close
missbolgar/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ирина Болгар, которая представляется матерью трех детей основателя Telegram Павла Дурова, рассказала о намерениях снять документальный фильм и издать книгу по личным дневникам. Об этом она рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Женщина уточнила, что «никогда не думала придавать ситуацию огласке», но после ареста предпринимателя с ней начали связываться журналисты со всего мира. Болгар заявила, что оказалась вынуждена давать комментарии, чтобы прояснить ситуацию и защитить свою репутацию от лжи и клеветы.

Также самоназванная экс-возлюбленная Павла Дурова заявила, что ищет дополнительные способы заработка после того, как основатель Telegram прекратил оказывать ей финансовую поддержку полтора года назад. Ей хватает только на «базовое обеспечение детей, но не на оплату частных школ, дополнительный занятий и поездок на отдых».

«Сейчас веду переговоры с издательствами о выпуске книги и с продюсерами о сценарии документального фильма, подкрепленного моим личным архивом за 10 лет семейных отношений с Павлом Дуровым», — заявила она.

По словам Болгар, у нее сохранились тысячи фотографий и видео, а также есть переписки и записи в личном дневнике.

Недавно Ирина Болгар рассказывала в личном блоге, что общение с детьми отец якобы прервал в конце 2022 года. Также она заявляла, что предприниматель называл своих наследников «собаками».

Ранее стало известно, что Елена Блиновская продала квартиру за 90 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами