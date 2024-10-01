Осужденного на пожизненно актера драмы «Синг-Синг» оправдали спустя 26 лет

Суд Нью-Йорка отменил приговор снявшемуся в драме «Синг-Синг» актеру Джону-Адриану «Джей Джею» Веласкесу, который провел в тюрьме почти 24 года. Об этом сообщает The Guardian.

В 1998 году мужчину приговорили к пожизненному заключению по делу о кончине отставного полицейского во время вооруженного ограбления игорного притона в Гарлеме. В сентябре 2021 года Веласкеса освободили из тюрьмы, поскольку в деле обнаружили новые ДНК-доказательства.

Еще будучи в тюрьме строгого режима города Оссининг, более известной в народе как Синг-Синг, Веласкес стал участником программы «Реабилитация через искусство». Его история вдохновила режиссера Грега Куидара на создание фильма «Синг-Синг», который вышел в 2023 году. Веласкес стал одним из нескольких бывших заключенных, снявшихся в картине вместе с профессиональными актерами.

Во время отмены приговора, отмечает The Guardian, Веласкес едва сдерживал слезы, обнимая друзей и семью в зале суда. До этого окружная прокуратура дважды отклоняла ходатайства Веласкеса об отмене обвинительного заключения — в 2014 и 2018 годах, — но возобновила расследование в 2022 году.

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