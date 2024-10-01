Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пелагея и Телегин снова будут судиться из-за выезда дочери за границу

Адвокат Пелагеи Рябченко: Телегин подал апелляцию на решение суда о выезде дочери за границу

close
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Хоккеист Иван Телегин и певица Пелагеи снова будут судиться из-за выезда за границу дочери Таисии. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на адвоката артистки Филиппа Рябченко.

Как рассказал Рябченко, Телегин подал апелляционную жалобу на решение суда о выезде его дочери за границу. Жалобу рассмотрит Московский областной суд. Дата судебного заседания уже известна.

Рябченко напомнил, что Одинцовский суд Москвы удовлетворил иск певицы к экс-супругу и отменил запрет на выезд ее дочери Таисии за рубеж. Суд согласился с тем, что отец давно не поддерживает общение с дочерью и, соответственно, не имеет права запрашивать разрешение на ее выезд.

Кроме того, добавил юрист, Телегин не выплатил Пелагее исковые требования по разделу имущества, что стало еще одним аргументом в пользу певицы.

Телегин и Пелагея развелись в 2020 году. Известно, что спортсмен не выиграл ни одного суда у певицы.

2 июня Пелагея опубликовала ролик с плачущей дочерью, которая не смогла улететь на летний отдых из-за запрета отца. Девочка собиралась уехать в Турцию вместе с бабушкой во время летних каникул. Эту поездку подарила девочке бабушка. Позже запрет отменили.

Ранее стало известно, что Пелагея судится с бывшим мужем из-за особняка за 100 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами