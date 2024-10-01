Пелагея и Телегин снова будут судиться из-за выезда дочери за границу

Хоккеист Иван Телегин и певица Пелагеи снова будут судиться из-за выезда за границу дочери Таисии. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на адвоката артистки Филиппа Рябченко.

Как рассказал Рябченко, Телегин подал апелляционную жалобу на решение суда о выезде его дочери за границу. Жалобу рассмотрит Московский областной суд. Дата судебного заседания уже известна.

Рябченко напомнил, что Одинцовский суд Москвы удовлетворил иск певицы к экс-супругу и отменил запрет на выезд ее дочери Таисии за рубеж. Суд согласился с тем, что отец давно не поддерживает общение с дочерью и, соответственно, не имеет права запрашивать разрешение на ее выезд.

Кроме того, добавил юрист, Телегин не выплатил Пелагее исковые требования по разделу имущества, что стало еще одним аргументом в пользу певицы.

Телегин и Пелагея развелись в 2020 году. Известно, что спортсмен не выиграл ни одного суда у певицы.

2 июня Пелагея опубликовала ролик с плачущей дочерью, которая не смогла улететь на летний отдых из-за запрета отца. Девочка собиралась уехать в Турцию вместе с бабушкой во время летних каникул. Эту поездку подарила девочке бабушка. Позже запрет отменили.

Ранее стало известно, что Пелагея судится с бывшим мужем из-за особняка за 100 млн рублей.