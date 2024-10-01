Звезда «Майора Грома» назвал недостаток США и Канады

Комик и актер Евгений Чебатков раскритиковал американскую и канадскую еду, которая, по его словам, привлекательна на первобытном уровне. Своим мнением юморист поделился на подкасте «Спич», опубликованном в VK.

Чебатков уточнил, что имеет ввиду фастфуд, который распространен в США и Канаде повсеместно. Комик считает, что в этих странах дошли до такого уровня мастерства в приготовлении подобных блюд, что когда их ешь, то «все части мозга отключаются, кроме рептильного».

Также юморист рассказал, что считает американцев гораздо ближе к русским, нежели европейцев.

«Европейцы своеобразные по своим манерам, привычкам и прочему. Думаю, что у среднестатистического американца и человека из России много общего в мироощущении. И на бытовом уровне с американцами очень легко установить контакт», — отметил он.

До этого уехавший из России комик Денис Чужой рассказывал о минусах Испании. По словам юмориста, ему не нравится там жара, запахи и возможность быть ограбленным. В Барселоне, подчеркивал Чужой, большая проблема с карманниками.

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