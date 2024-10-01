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Деми Мур хочет, чтобы ее прах смешали с прахом ее собак

In Touch: актриса Деми Мур купила участок на кладбище для себя и своих собак

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Daniele Cifala/NurPhoto/Reuters

61-летняя актриса Деми Мур купила участок на кладбище для себя и своих собак. Об этом сообщает издание In Touch Weekly со ссылкой на источник.

Звезда также дала указание своим близким, что когда ее не станет, то ее прах нужно смешать с прахом питомцев. В окружении актрисы, заявил источник, называют желание Мур отвратительным. Близкие считают, что одержимость актрисы своими собаками становится слишком сильной.

«Мало того, что она разрешает собакам спать с ней в одной постели, а по всему дому разбросаны вонючие туалеты, но теперь она еще говорит об участке для себя и собак», — заявил инсайдер.

Он уточнил, что сама Деми Мур считает свою идею прекрасной. По его словам, актриса планирует сохранить прах питомцев и держать его в безопасном месте до того момента, когда его можно будет смешать со своим.

21 августа сообщалось, что семья Алена Делона отказалась усыплять собаку актера, несмотря на волю ушедшего из жизни артиста. Они заявляли, что позаботятся о бельгийской овчарке по кличке Лубо.

Ранее дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса выложила фото с актером.

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