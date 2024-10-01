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Летучая о причинах ухода из шоу «Ревизорро»: «Было действительно страшно»

Телеведущая Летучая рассказала, что боялась за жизнь на съемках шоу «Ревизорро»

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Пресс-служба ресторана Meat_Coin

Бывшая ведущая шоу «Ревизорро» Елена Летучая приняла решение уйти из передачи после последних съемок в Салехарде. Об этом она рассказала NEWS.ru.

«Там было несколько уголовных дел, там действительно было страшно. Это был, наверное, один из самых страшных моментов», — поделилась она.

По словам телеведущей, во время работы над финальным эпизодом она боялась за жизнь. Также знаменитость рассказала, что во время съемок программы команда не жалела себя вообще, поэтому по их окончании единственное, что им хотелось — поспать.

В мае 2023 года Летучая признавалась, что в самом начале «Ревизорро» сама провоцировала участников шоу на скандал, чтобы привлечь внимание к программе. Позже, отмечала она, конфликты стали происходить сами по себе на постоянной основе.

«А потом просто настолько эти скандалы стали мощными, что, мне кажется, пиар-служба наша вообще не работала, потому что все время про нас писали, что мы куда-то ворвались, что нас где-то побили», — рассказывала Летучая.

В ноябре того же года генеральный директор «Пятницы!» Николай Картозия раскрывал, что Летучая получала до 5 млн за сезон в «Ревизорро». Он уточнял, что первоначальная ставка Летучей была 50 тыс. рублей.

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