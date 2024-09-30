Продюсер объяснил, почему эмигранты ходят на концерты Орбакайте

На концерты певицы Кристины Орбакайте за рубежом приходят в основном эмигранты из бывших республик Советского Союза, поделился мнением продюсер Степан Разин. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.

По словам Разина, эмигранты стремятся поностальгировать и поддержать артистов из жалости.

«Они-то уже там устроены, могут позволить себе ходить на концерты. Изгнанные из России бывшие звезды вызывают у них жалость», — сказал он.

Разин подсчитал, что Кристина Орбакайте зарабатывает с одного концерта от €20 тысяч до €60 тысяч и по итогам одного тура может заработать около €200 тысяч. Он отметил, что для эмигрантского сообщества Орбакайте остается дочерью Аллы Пугачевой, и ее еще долго будут поддерживать финансово и морально.

Накануне стало известно о непроданных билетах на американские концерты Орбакайте.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что рекламное агентство внука Аллы Пугачевой и сына Орбакайте Дени Байсарова терпит убытки.