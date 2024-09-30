«Мучилась»: вдова Михаила Круга объяснила, почему у нее изменилось лицо

Эстрадная певица, вдова шансонье Михаила Круга Ирина Круг объяснила, почему у нее изменилось лицо. Артистку цитирует «Пятый канал».

По словам Круг, у нее был зажим лица из-за стресса или переработки. Улыбаться, по словам певицы, она пока не может.

«Зажало, поэтому я нашла невролога, который именно снимает по точкам ботоксом. Я не делала пластику», — рассказала она в телеэфире.

Круг добавила, что зажим у нее появился декабре «на ровном месте». Из-за дискомфорта она перестала спать, пропала речь, пела, кусая щеку.

«Я мучилась. Спасибо неврологу. Оно ушло медленно», — заключила Круг.

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