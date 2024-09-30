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Диггер Пыж вышел на свободу

Осужденный по делу о гостайне диггер Пыж освободился из колонии

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Urbanturizm/VK

Осужденный по делу о гостайне блогер и диггер Андрей Пыж отбыл наказание и вышел на свободу. Об этом сообщили администраторы его группы «Urbanturizm» в социальной сети «ВКонтакте».

«Андрей на свободе, выезжаем на место встречи, попутно стартуем стрим», — говорится в новом посте.

Также в паблике опубликовали фото Пыжа рядом с колонией.

Пыжа в 2021 году отправили на пять лет в колонию за видео с «заброшки». Как оказалось, у молодого человека было двойное гражданство — России и Украины. В период с 2018 года по август 2020 года он пробрался в московский метрополитен и вывез затем на Украину видео оттуда.

Пыж подал апелляцию в октябре 2023 года. Суд отклонил ее, поскольку посчитал, что блогер не загладил вину и не извинился перед государством.

В колонии блогер работал на швейном производстве и трудился в должности укладчика-упаковщика, уточняет 78.ru. Он заявлял, что планирует поступить в училище и стать «Оператором ЭВМ».

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