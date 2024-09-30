Скончался актер из «Полицейского из Беверли-Хиллз» и «Коломбо»

Американский актер Джон Эштон скончался 26 сентября в Форт-Коллинзе (Колорадо, США). Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на менеджера артиста Алана Сомерса.

Актеру было 76 лет, его не стало после долгой борьбы с раком.

Эштон сыграл детектива Таггерта в серии фильмов «Полицейский из Беверли-Хиллз» — он снялся в первых двух фильмах «Полицейский из Беверли-Хиллз» в 1984 и 1987 годах вместе с Эдди Мерфи, и в четвертой ленте — «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули» 2024 года.

Также он снялся в фильмах и сериалах. «Однажды в Техасе» (2020), «Я знаю, что мое имя Стивен» (1989), «Полицейский отряд!» (1982), «Хонки-тонк шоссе» (1981), «Коломбо» (1968-2003). У Эштона остались две сестры и брат.

Накануне стало известно, что актриса Маргарет Натали (Мэгги) Смит скончалась ровно через год после смерти исполнителя роли Альбуса Дамблдора во вселенной фильмов о Гарри Поттере Майкла Гэмбона.

Ранее умер звезда «Блэйда» и легенда кантри Крис Кристофферсон.