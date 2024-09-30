Продюсер раскрыл гонорар певицы Валерии

Продюсер Сергей Дворцов сообщил в беседе с изданием «Страсти», что певица Валерия зарабатывает от 3 миллионов рублей за концерт.

Дворцов заявил, что Валерия не теряет своей популярности и «остается на плаву». Он уверен, что певица успешна также благодаря своему мужу и продюсеру Иосифу Пригожину. По словам шоумена, супруг артистки делает всё, чтобы та была востребована. Он назвал союз Пригожина и Валерии прекрасной коллаборацией.

«Гонорары у нее приемлемые — от 3 млн и выше. В райдере у всех всё одинаково практически. Здесь уже зависит от артиста, от его, так сказать, хотелок: какие-то холодные, горячие закуски. С годами гонорары у Валерии не снизились. Они с Пригожиным всегда идут на уступки, сотрудничество. Возможно, друзьям какие-то делают скидки», — отметил продюсер.

Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным с 2004 года. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

Ранее Валерия вспомнила, как знакомые предрекали ей разрыв с Пригожиным из-за гороскопа.