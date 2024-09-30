Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Mia Boyka высмеяла слухи о снижении гонорара

Певица Mia Boyka опровергла слухи о снижении гонорара

close
Пресс-служба Mia Boyka

Певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) высмеяла в Telegram-канале слухи о снижении гонорара.

Бойко опровергла, что стоимость за ее выступления снизилась.

«Никогда еще в жизни я не стоила столько, сколько сейчас», — поделилась артистка.

29 сентября Telegram-канал Mash заявил, что Mia Boyka якобы снизила гонорар за корпоративы до 2,2 млн рублей после инцидента с девочкой-квадробершей на концерте.
По данным канала, причиной стало якобы нежелание заказчиков приглашать исполнительницу на частные мероприятия на фоне скандала.

Во время своего концерта в Надыме (ЯНАО) Mia Boyka публично упрекнула восьмилетнюю девочку-квадробершу Марьяну, которая потерялась в толпе и оказалась на сцене. Певица спросила у Марьяны: «Ты квадробер, не дай бог?» Затем певица поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка».

Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично. Люди предположили, что девочку с ролика теперь могут найти и забуллить в интернете за ее увлечение.

Ранее Mia Boyka расплакалась из-за высмеивания рэпера OG Buda.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами