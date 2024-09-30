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Стало известно о ухудшении состояния тяжелобольного Брюса Уиллиса

RadarOnline: у актера Брюса Уиллиса появились трудности с передвижением

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Global Look Press

Американский актер Брюс Уиллис начал испытывать трудности с передвижением. Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на источники.

По данным издания, Уиллис с трудом может ходить и редко выбирается на улицу. Как отмечает источник, когда это происходит, окружение артиста тщательно подходит к прогулке. Актеру нужна помощь, чтобы собраться и дойти до машины.

Издание добавила, что Уиллис находится под круглосуточным присмотром опекунов, которые следят за его благополучием. Также ему наняли телохранителей, ограждающих звезду «Крепкого орешка» от публики.

В феврале 2023 года стало известно, что у актера лобно-височная деменция, которая приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Актер борется с неизлечимой болезнью примерно с весны 2022 года. В сентябре журналисты сфотографировали Уиллиса, когда он сидел на пассажирском сидении автомобиля.

Издание InTouch сообщало, что семья актера с тревогой задается вопросом, доживет ли он до своего 70-летия. Сейчас Уиллису 69 лет. Он отпразднует юбилей 19 марта 2025 года.

Ранее стали известны подробности лечения больного раком Кушанашвили.

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