Пресняков пожаловался, что поправился

Певец Владимир Пресняков пожаловался в беседе с NEWS.ru, что сильно поправился.

Пресняков признался, что с первого сентября сел на диету. Он питается только гречкой. Артист отметил, что не гонится за конкретной цифрой на весах. Певец хочет быть резвым.

«Гречка вообще второе имя моей жены, буду на гречке», — поделился исполнитель.

Пресняков женат на певице Наталье Подольской с 2010 года. В 2015-м у них появился на свет сын Артемий. А в 2020-м артистка родила младшего сына Ивана. У Преснякова также есть первенец от Кристины Орбакайте Никита.

В декабре 2023 года Пресняков признался, что просит супругу отказаться от алкоголя. Певец отметил, что у него давно не было срывов после отказа от спиртного. Артист отметил, что изначально алкоголь давал ему «кайф», а потом стало в тягость.

Пресняков рассказал, что расставался с Подольской в начале их отношений. Певец объяснил, что в тот период очень много пил. Из-за его злоупотребления алкоголем подруги исполнительницы убеждали ее расстаться с музыкантом.

Ранее Пресняков пошутил, что при задержке концертов развлекает зрителей полуголыми танцами.