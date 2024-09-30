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Юлия Савичева рассказала о панических атаках

Певица Юлия Савичева призналась, что у нее были панические атаки

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Юлия Савичева рассказала в беседе с NEWS.ru, что пережила тяжелый период в жизни.

Савичева призналась, что прошла «апогей своего внутреннего состояния». Артистка была в очень подавленном состоянии и испытывала панические атаки. Певица не могла сама помочь себе с психологическим здоровьем, поэтому она обратилась к специалисту.

«И к психологу, и к психиатру я сходила. И вы знаете, тут важно понимать и прислушаться, что тебе говорят. А потом как ты сам с собой сможешь проработать это. Я постоянно не хожу к профессионалам, это бывает очень редко. И ты уже потом сам должен держать себя в форме. Понимать, что не так, и это исправить», — рассказала певица.

Юлия Савичева стала известна после участия во втором сезоне проекта «Фабрика звезд». Певица попала в пятерку финалисток. Также в нее вошли Елена Терлеева, Елена Темникова, Мария Ржевская и Полина Гагарина. В 2004 году Савичева представляла Россию на музыкальном международном конкурсе «Евровидение», где заняла 11-е место. В 2005-м артистка выпустила дебютный альбом «Высоко».

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