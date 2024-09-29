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Россиянка погибла, исполняя на камеру песню «В последний раз» в Грузии

SHOT: поющая россиянка с камерой упала в подземный переход в Грузии и умерла

Российская туристка погибла, исполняя на камеру песню «В последний раз» в Грузии. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Выпускница РАНХиГС из Москвы Арина гуляла по грузинской столице вместе с компанией друзей. Снимая видеоролик с собой и подругой, она не заметила спуск и упала, в результате чего получила перелом основания черепа и скончалась через несколько дней в больнице. Трагическое событие произошло в Тбилиси на площади Первой Республики. На месте происшествия возвели небольшой мемориал с цветами.

До этого дерево спасло 42-летнего китайца с экшн-камерой от падения с крутой скалы. Момент чудесного спасения мужчины попал на камеру.

Инцидент произошел с гражданином КНР Ян Мэном во время похода по горам Фаньцзянь. Из-за дождя тропу по скале, по которой шли туристы, размыло, поэтому, поскользнувшись, мужчина не смог самостоятельно остановиться и покатился по склону к высокому обрыву, набирая скорость. Лишь врезавшись в стоящее на пути дерево, мужчина смог спасти свою жизнь.

Ранее туристка сорвалась с обрыва в водопад с высоты 45 метров и выжила.

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