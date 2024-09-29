Максим Галкин передумал продавать свою квартиру в Москве за 50 млн рублей

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) отказался от продажи своей трехкомнатной квартиры в Москве, которая досталась артисту от родителей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, Галкину не удалось найти желающих купить недвижимость за 50 млн рублей. Речь идет о столичной квартире комика на Новочеремушкинской улице, площадь которой составляет 103 кв. м. Ее получил от государства отец Галкина за военную службу.

Telegram-канал добавляет, что изначально юморист сдавал квартиру в аренду, но потом «это стало проблематично». Он попытался продать недвижимость, но передумал из-за отсутствия покупателей. Сейчас в квартире никто не живет.

В июле сообщалось, что стоимость недвижимости Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина в России и за рубежом составляет более 4 млрд рублей. У знаменитостей в собственности в Москве и Подмосковье, помимо известного замка в деревне Грязь, есть квартира Галкина и недвижимость Пугачевой в Филипповском переулке с машиноместом.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль.

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