Фанаты не смогли попасть на концерт Глюкозы, несмотря на купленные билеты

Певица Глюкоза (Глюк'oZа, Наталья Чистякова-Ионова) впервые выступила в московском ресторане Deep Fried Friends после скандала в Красноярске. Об этом сообщает Super.ru.

Исполнительница приехала на концерт со своим мужем Александром Чистяковым, блогером Эльдаром Джараховым и певицей Моной. По данным издания, не все фанаты смогли попасть на мероприятие: часть слушателей без объяснения причин не пустила в заведение охрана, несмотря на то, что они купили билеты.

20 июля в Красноярске состоялся концерт Глюкозы. Журналисты Mash со ссылкой на очевидцев писали, что артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах. Появились слухи о том, что в ее поведении виновато опьянение психоактивными веществами и алкоголем.

22 июля Чистякова-Ионова заявила, что причиной ее странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных.

Недавно сообщалось, что Глюкоза снизила гонорар за концерты после скандала в Красноярске. Певица временно повышала ценник за шоу до 5 млн рублей, а теперь ее гонорар снова уменьшился до 2,5 млн рублей.

Ранее сын Михаила Круга признался, что не хотел быть артистом.