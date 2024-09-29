Адвокат Ефремова заявил, что не слышал о планах актера отправиться на СВО

Адвокат актера Михаила Ефремова Юрий Падалко отверг информацию о том, что его подзащитный просился танкистом в зону боевых действий на Украине. Об этом сообщает канал RTVI.

По словам юриста, он часто встречается с Ефремовым и ничего о подобных планах от него не слышал.

«Я работаю с ним с 2020 года, у меня такой информации нет, честное слово. Извините за черный юмор и сарказм, но место танкиста, насколько мне известно, в итоге было занято. Так что, скорее всего, перепутали Ефремова с тем товарищем, чью фамилию я не буду называть», — сказал Падалко в разговоре с RTVI.

До этого Telegram-канал SHOT писал со ссылкой на источник из окружения семьи Ефремова, что актер просил отправить его в зону спецоперации на Украине. Утверждалось, что артист выражал готовность быть танкистом, поскольку умеет водить, а с алкоголем после отправки в колонию он распрощался. По данным SHOT, близкие и руководство колонии отговорили Ефремова от этой идеи.

Ранее в СПЧ допустили, что Михаил Ефремов выйдет по УДО.