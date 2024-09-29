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Лолита предстала в открытом гробу на шоу: «Бездарно прожила 50% своей жизни»

Певица Лолита Милявская легла в гроб ради участия в юмористическом шоу

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LABELCOM/VK

Певица Лолита Милявская стала участницей юмористического шоу «Прощай, легенда», по сценарию которого артисты ложатся в открытый гроб и слушают прощальные речи о себе. Выпуск опубликован в VK.

Во время программы исполнительница не могла сдержать смеха, слушая речи от имени ее бывшего концертного директора, несуществующего сына и своего двойника. Всю программу Милявская провела лежа в гробу, скрестив руки на груди.

«Послушав сегодня все, что вы говорили обо мне, я поняла, что бездарно прожила 50% своей жизни. Но я даю вам слово, что первым делом я все наверстаю!» — заявила артистка в конце выпуска.

Также исполнительница отметила снимок, который создатели шоу выбрали для розыгрыша. Она уверена, что на настоящей прощальной церемонии обязательно выберут фотографию, на которой она «толстая».

«И вот зачем я худела? Все равно будет фото, где я толстая, с большими ягодицами и с отвисшим подбородком», — посетовала артистка.

В своих соцсетях Милявская объяснила, что согласилась участвовать в программе, поскольку считает подобное «настоящей прожаркой». По словам певицы, все становится смешнее именно из-за драматического ключа передачи. Она добавила, что суеверия — грех.

«Я первая женщина, согласившаяся на это. Чувствую себя Терешковой», — пошутила Лолита.

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