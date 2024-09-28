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Стало известно о не проданных билетах на американские концерты Орбакайте

Teleprogramma: на концерты певицы Орбакайте в США не проданы 30-40% мест

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте анонсировала тур по США и Канаде, но они часто проходят без аншлага, утверждает издание Teleprogramma.

По данным издания, билеты на концерты певицы стоят от $90 до $120, но в некоторых залах, таких как Lauderhill Performing Arts Center в Майами, около 30–40% мест остались непроданными.

Кроме того, продолжает издание, не все концерты Орбакайте в Бостоне и Филадельфии также были успешными. При этом, говорится в публикации, многие русскоязычные артисты выступают в тех же залах, что и Орбакайте, из-за чего возникает конкуренция и русскоязычная публика выбирает других знаменитостей.

Сама Орбакайте не комментировала успех своего американского тура.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что рекламное агентство внука Аллы Пугачевой и сына Орбакайте Дени Байсарова терпит убытки.

По данным издания, за 2023 год компания Байсарова ушла в убыток в 2,2 миллиона рублей. Агентство открылось в 2021 году. Внук Пугачевой устраивал мероприятия в Лондоне и Москве, но якобы не добился прибыли.

Ранее Боня резко ответила на слухи о постановочном восхождении на Гималаи.

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