Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Щенок и звать никак»: Алена Блин ответила на оскорбления коллеги по реалити

Журналистка Жигалова назвала актера Вахрушева щенком за сравнение с Даной Борисовой

close
ТНТ

Участница реалити-шоу «Звезды в джунглях» Алена Блин (Жигалова) ответила на оскорбления коллеги по проекту — актера Даниила Вахрушева. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

На голосовании в эпизоде, который выйдет в эфир 29 сентября, Вахрушев нелестно выскажется в адрес журналистки, назвав ее «такой же дамой, как и Дана» — намекая на телеведущую Дану Борисову.

«Сидит этот щенок, звать никак, я впервые вижу эту рожу наглую, и он позволяет в мой адрес что-то говорить. Сначала он Дану Борисову оскорбил — легенду телевидения!» — негодует Жигалова.

Журналистка пообещала, что оппонент пожалеет о своих словах.

«Даниил — невоспитанное хамло, которое позволяет себе оскорблять женщин!» — отрезала она.

В рамках шоу «Звезды в джунглях» известные артисты и медиаперсоны проходят через испытания в Колумбии.

Накануне Борисова рассказала о ставших для нее неожиданными испытаниях на съемках шоу «Звезды в джунглях». Знаменитость готовилась к проекту: училась не бояться крыс и насекомых. Сюрпризом для нее стало то, что в спальне на отключался свет до тех пор, пока самый последний участник не ляжет в кровать — в итоге он выключался всего на полтора-два часа.

Ранее сын Михаила Круга признался, что не хотел быть артистом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами