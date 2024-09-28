«Щенок и звать никак»: Алена Блин ответила на оскорбления коллеги по реалити

Участница реалити-шоу «Звезды в джунглях» Алена Блин (Жигалова) ответила на оскорбления коллеги по проекту — актера Даниила Вахрушева. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

На голосовании в эпизоде, который выйдет в эфир 29 сентября, Вахрушев нелестно выскажется в адрес журналистки, назвав ее «такой же дамой, как и Дана» — намекая на телеведущую Дану Борисову.

«Сидит этот щенок, звать никак, я впервые вижу эту рожу наглую, и он позволяет в мой адрес что-то говорить. Сначала он Дану Борисову оскорбил — легенду телевидения!» — негодует Жигалова.

Журналистка пообещала, что оппонент пожалеет о своих словах.

«Даниил — невоспитанное хамло, которое позволяет себе оскорблять женщин!» — отрезала она.

В рамках шоу «Звезды в джунглях» известные артисты и медиаперсоны проходят через испытания в Колумбии.

Накануне Борисова рассказала о ставших для нее неожиданными испытаниях на съемках шоу «Звезды в джунглях». Знаменитость готовилась к проекту: училась не бояться крыс и насекомых. Сюрпризом для нее стало то, что в спальне на отключался свет до тех пор, пока самый последний участник не ляжет в кровать — в итоге он выключался всего на полтора-два часа.

Ранее сын Михаила Круга признался, что не хотел быть артистом.