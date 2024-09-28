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«Он вся жизнь моя»: Вдова Мадянова дала клятву над гробом мужа

Вдова актера Мадянова Наталья пообещала просить бога о встрече с мужем на небесах

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madianovroman/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Вдова актера Романа Мадянова Наталья дала клятву над гробом супруга, с которым прожила 32 года. Об этом пишет kp.ru.

«Мне горько и обидно, что он меня оставил... Я всю жизнь буду молиться, просить Господа, чтобы он устроил так, чтобы мы там с ним встретились и были вместе», — сказала она.

По словам Натальи, Мадянов многим помогал, но делал это незаметно даже для нее.

«Он вся жизнь моя, он самый лучший», — заявила женщина.

На прощании с артистом ее поддерживала актриса Мария Аронова.

Мадянова не стало 25 сентября из-за рака легких. Ему диагностировали болезнь в 2020 году, а прогрессировать опухоль начала прошлой весной.

Сын Романа Мадянова Роман рассказал, что в последние месяцы своей жизни актер с трудом ходил, но продолжал сниматься в фильмах. По словам сына артиста, отец всегда сохранял оптимизм.

Мадянов снимался в таких проектах, как «След на земле», «Дальнобойщики», «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Солдаты», «Жена генерала», «Три товарища», «Великая», «Шаляпин», «По щучьему велению», «Гардемарины 1787. Война» и других. Всего в его фильмографии более 200 работ.

Ранее стало известно, что Роману Мадянову присвоят звание народного артиста России.

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