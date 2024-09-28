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Кудрявцева пожаловалась на здоровье

Телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что устала от мигреней

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Телеграм-канал «Лера Кудрявцева»

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась в Telegram-канале, что у нее снова появились мигрени.

Кудрявцева призналась, что устала от мигрени. Она отметила, что боли в голове обостряются у нее каждую осень. Артистка ходила на иглоукалывание, чтобы избавиться от мигрени, однако процедура давала лишь временный эффект. По словам телеведущей, она знает, что можно делать уколы для лечения, но пока боится.

Кудрявцева пояснила, что у нее тревожное расстройство.

«Мне кажется, я всё перепробовала уже, ходила и к неврологам, и всяким знахарям, сидела на башке с капустным листом, крапивой, мокрой тряпкой и даже один раз сделала себе шапочку из фольги. А моей мигрени на всё это [плевать] с большой колокольни. Она живет во мне припеваючи уже много лет. Дрянь», — пожаловалась знаменитость.

В феврале Кудрявцева получила серьезную травму колена. Оказалось, у нее порвана крестообразная передняя связка в колене и перелом мыщелка тазобедренного сустава. Телеведущей сделали операцию.

19 марта Кудрявцева впервые вернулась в студию. Она поделилась роликом, на котором небыстро, но аккуратно передвигается на костылях.

Ранее Кудрявцева обратилась к Павлу Дурову.

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