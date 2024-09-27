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Звезда «Счастливы вместе» рассказала, почему ссорится с мужем

Актриса Дарья Сагалова призналась, что ссорится с мужем из-за характера

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Global Look Press

Актриса Дарья Сагалова призналась в беседе с lady.mail.ru, что периодически ссорится с мужем.

«Мы обычная семья, и ничего нам не чуждо. К тому же по характеру мы оба лидеры, сильные духом и очень принципиальные. Как тут без ссор?» — поделилась артистка.

Сагалова уточнила, что они стараются уступать и подстраиваться под друг друга во время ссор. Артистка добавила, что с годами их чувства с супругом совсем не притупились, а, наоборот, усилились. По словам актрисы, они с мужем «врастают» друг в друга.

«И бабочки в животе никуда не делись: до сих пор смотрю на супруга и понимаю, что влюблена в него. И так же, как много лет назад, кокетничаю с ним. Мы ходим на свидания, любим шутить вместе — в общем, не верьте психологам, которые утверждают, что любовь живет три года», — заявила актриса.

Сагалова замужем за предпринимателем Константином Масленниковым. В их браке родились трое дочерей — Елизавета, Стефания и Милана.

В декабре 2023 года Сагалова рассказала, что любовные сцены для нее являются табу.

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