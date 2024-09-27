Уехавший из России комик рассказал, почему не готов переезжать в США

Стендап-комик Денис Чужой признался в YouTube-шоу «Петя любит выпить», что пока не готов переезжать в США, несмотря на наличие визы талантов.

Чужой отметил, что сейчас стендап-комикам логичнее переезжать в Америку, так как там уже устоявшаяся и развитая индустрия. Артист уверен, что у юмористов больше шансов выступать ежедневно, находясь в Нью-Йорке. Однако остальные аспекты жизни в США «пугают» комика и его супругу.

По словам Чужого, ему не нравится «битва стариков», происходящая в политике США, а его жену пугают цены страховок. Комик рассказал, что решил пожить неделю в Нью-Йорке после гастрольных туров. Как отметил юморист, в какой-то момент у него спало «туристическое очарование», и он обратил внимание на минусы города.

«Ты видишь, насколько там много каких-то несчастных людей, которые к безумию близки. Ты видишь человека, у которого рюкзак разорван, и видно вещи, которые он везет с собой, он явно не спал несколько дней», — поделился комик.

Чужой отметил, что жизнь в Нью-Йорке не такая прекрасная, как ее показывают в сериале «Друзья». По словам артиста, у этого города есть «огромная темная сторона».

«И ты думаешь: «Хватает ли у меня сейчас таланта и сил быть на той стороне — на веселой стороне Нью-Йорка, или я свалюсь в тьму», — рассказал юморист.

Чужой признался, что пока набирает моральных сил на переезд в США, так как хочет дальше развивать карьеру. Однако на данный момент комик и его жена никуда не собираются.

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