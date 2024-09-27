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Харламов сравнил себя с колобком

Комик Гарик Харламов заявил, что похож на колобка

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Актер и комик Гарик Харламов рассказал в беседе с «Пятым каналом», что похож на колобка.

Харламов считает, что колобок такой же круглый, как и он.

«Мы, во-первых, идентичны. Многие думали, что его играет Олег Монгол, но нет — это был я», — заявил шоумен.

Харламов начал свою карьеру в КВН, где выступал в командах «Сборная Москвы «МАМИ» и «Незолотая молодежь». Второй коллектив достиг Высшей лиги КВН. В 2004 году работал на телеканале Муз-ТВ, где вел передачи «Три обезьяны» и «Натуральный обмен». Он также был ведущим реалити-шоу «Офис», однако получил наибольшую известность после работы в Comedy Club.

7 августа Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук. Влюбленные организовали торжество в поместье Agalarov Estate. Декор мероприятия был выполнен в оливковых тонах. На празднике знаменитостей выступил певец Сосо Павлиашвили. Среди гостей были Сергей Бурунов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Зураб Матуа, Андрей Бебуришвили, Денис Дорохов, Азамат Мусагалиев и другие.

Ранее Воля и Харламов передумали закрывать Comedy Club.

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