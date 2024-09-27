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В Московской области завершились похороны актера Мадянова

SHOT: актера Романа Мадянова похоронили в селе Малахово в Московской области

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Похороны актера театра и кино, заслуженного артиста РФ Романа Мадянова завершились в Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

В материале уточняется, что мужчину похоронили в селе Малахово. Последнее находится в Раменском городском округе.

Церемония прощания с актером состоялась днем 27 сентября в подмосковном городе Бронницы. Траурное мероприятие посетили не только родственники и друзья Мадянова, но и многие известные артисты. В их числе Марат Башаров, Борис Щербаков, Федор Добронравов, Сергей Гармаш и другие.

Мадянов умер утром 25 сентября в своем доме в деревне Бояркино, расположенной в Московской области. На момент смерти мужчине было 62 года.

В 2020 году у актера диагностировали рак легких. Долгое время он боролся с болезнью, но прошлой весной она начала прогрессировать.

За свою жизнь артист успел сняться во многих популярных фильмах и сериалах. Зрители могли запомнить его по ролям в лентах «Жена генерала», «Убойная сила», «Шаляпин», «Бедная Настя» и «Солдаты». Всего на счету Мадянова более 200 проектов.

Ранее сын Мадянова рассказал о последних словах отца.

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