В Подмосковье началась церемония прощания с актером Мадяновым

В подмосковных Бронницах началась церемония прощания с актером театра и кино, заслуженным артистом Российской Федерации Романом Мадяновым. Об этом сообщает ТАСС.

Проводить артиста в последний путь пришли близкие, друзья и коллеги. Похороны пройдут после прощания в селе Малахово Раменского городского округа.

Популярного актера не стало утром 25 сентября в его доме в деревне Бояркино Московской области после борьбы с раком легких. Об этом сообщила телеведущая Екатерина Стриженова.

Рак легких Мадянову диагностировали в 2020 году, прогрессировать болезнь начала прошлой весной.

Мадянов снимался в таких проектах, как «След на земле», «Убойная сила», «Дальнобойщики», «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Солдаты», «Жена генерала», «Три товарища», «Великая», «Шаляпин», «По щучьему велению», «Гардемарины 1787. Война» и других. Всего в его фильмографии более 200 работ.

Ранее Роману Мадянову попросили дать звание народного артиста посмертно.