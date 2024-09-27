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Галкин запретил снимать свои концерты после скандала в Дубае

Mash: комик Максим Галкин ввел запрет на съемку концертов после скандала в ОАЭ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) запретил зрителям снимать и записывать его концерты после скандала в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В ОАЭ комика оштрафовали на 100 тыс. дирхам (2,4 миллиона рублей) из-за выступления, на котором артист произнес проукраинский лозунг.

«Любой, кто будет замечен в использовании телефона на концерте, будет выдворен с места проведения», — говорится в новом соглашении, которое подписывают фанаты Галкина перед покупкой билетов.

По данным Mash, за соблюдением порядка на предстоящих концертах юмориста в рамках тура по США и Канаде будет следить усиленная охрана. Также утверждается, что тур по Северной Америке юморист проведет с помощью организатора концертов Ирины Заграничной, с которой познакомился на корпоративе в Италии. Тогда женщина обещала устроить концерты и найти ему «фанатов-богатеев».

Недавно Галкин заявил, что статус иноагента нарушает его права и свободы. По данным ТАСС, Галкин в обосновании своего иска к Минюсту указал, что никогда не осуществлял политическую деятельность. По словам юмориста, он является деятелем культуры и искусства.

Ранее сообщалось, что у Блиновской арестовали более 10 участков земли в Алуште и под Костромой.

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