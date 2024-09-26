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У звезды «Дома-2» случился приступ: «Страшно за детей»

Участница «Дома-2» Салибекова сообщила о боязни за детей после своего приступа

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salibekova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Юлия Салибекова (Колисниченко) опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию автомобиля скорой помощи. Она сообщила, что пережила приступ на нервной почве, но сейчас ей «уже лучше».

«В такие моменты становится страшно за моих детей. Если со мной что-то случится, кто будет растить, любить», — заявила она.

По словам участницы телестройки, врачи прописали ей постельный режим. Салибекова добавила, что ей нужно искать способы заработка, чтобы было «чем кормить» сыновей.

В августе Салибекова рассказала, почему терпела насилие со стороны ее избранника Оганеса Ванояна. О самом происшествии знаменитость рассказала осенью 2023 года после того, как попала с ним же в ДТП.

«Я находилась в чужой области, за 250 км от дома, с тремя детьми и машиной, которая не едет. Я приняла решение, что я буду терпеть, выполнять все, плясать под его дудку, чтоб не травмировать моих детей», — рассказывала она.

По словам Салибековой, трое сыновей были бы травмированы, если бы видели, как их мать насилуют и бьют. Блогерша якобы выполняла все пожелания бойфренда, чтобы дети думали, что у них приключения, хотя ей было «больно и противно».

Ранее сообщалось, что суд взыскал с бизнеса Елены Малышевой 10 тыс. рублей за нарушение авторских прав.

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