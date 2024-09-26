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Нил Дракманн раскрыл детали второго сезона сериала по The Last of Us

Нил Дракманн: во втором сезоне «Одних из нас» раскроют предысторию важного героя

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HBO Max

Геймдизайнер Нил Дракманн назвал ошибкой то, что часто при адаптациях компьютерных игр создатели переносят сюжет без каких-либо изменений. Своим мнением создатель «The Last of Us» поделился в интервью Variety.

По его словам, во втором сезоне сериала «Одни из нас» будет развиваться сюжетная линия второй части игры, но также создатели добавят новые эпизоды.

«В этом сезоне есть многое, что мне действительно очень нравится — то, на что мы уже намекали — мне на ум приходится одна сцена, и я думаю, что фанаты игры ее примут с радостью (буквально «проглотят с удовольствием»), потому что она рассказывает много предыстории одного важного персонажа», — поделился режиссер.

Геймдизайнер заявил, что рассказ о предысториях персонажей — лучший сюрприз для игроков, которые будут смотреть сериал. Он напомнил о третьем эпизоде сериала, в котором рассказывалась история Билла и Фрэнка.

Второй сезон постапокалиптического сериала «Одни из нас» выйдет в 2025 году. В январе стало известно, что в новых эпизодах появится актриса Изабела Мерсед. Она исполнит роль Дины — подруги главной героини, которую играет Белла Рамзи. Также к касту присоединились Кейтлин Дивер в роли Эбби и Янг Мазино (Джесси).

В сентябре генеральный директор HBO Кейси Блойс выразил надежду, что шоу попадет в список номинантов на международную премию «Эмми» — телевизионного аналога «Оскара».

Ранее стало известно, когда «Джокер: Безумие на двоих» покажут в России.

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