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Игорь Петренко выплатил часть многомиллионного долга по алиментам

«Звездач»: актер Петренко погасил задолженность по алиментам на 2 млн рублей

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АНО «Сад Памяти»

Задолженность 46-летнего актера Игоря Петренко снизилась до 6 млн 736 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Таким образом, артист погасил задолженность на 2 млн рублей, поскольку изначально сумма долга превышала 9 млн рублей. О том, что Петренко выплатил первый миллион, стало известно еще в конце июля 2024 года.

У Петренко долг перед двумя сыновьями от предыдущего брака с актрисой Екатериной Климовой. 17-летний Матвей и 16-летний Корней живут с мамой, но продолжают общаться с отцом. Климова и Петренко оформили развод десять лет назад, а в 2015 году заключили нотариальное соглашение, в котором зафиксировали размер алиментов.

В конце августа в Госдуме призвали помечать на сайтах знакомств должников по алиментам. Соответствующее обращение вице-спикера парламента Владислава Даванкова («Новые люди») было направлено в адрес главы Минцифры РФ Максута Шадаева.

По мнению депутата, подобная мера ускорит выплату алиментов со стороны должников и поможет защитить других пользователей от нежелательного знакомства с человеком, который сознательно уклоняется от уплаты задолженности.

Ранее сообщалось, что у Чулпан Хаматовой возникли проблемы с латвийским ВНЖ.

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