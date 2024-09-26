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Стало известно, когда «Джокер: Безумие на двоих» покажут в России

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» появится в кинотеатрах России с 12 октября

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DC Studios

Фильм «Джокер: Безумие на двоих» начнут показывать в российском прокате в формате предсеансового обслуживания с 12 октября. Это заметило издание «Афиша Daily».

Дату выхода картины с Хоакином Фениксом и Леди Гагой объявили кинотеатры «Радуга» (Москва), «Кинополис» (Гатчина) и «Меганом» (Евпатория). После фильма покажут короткометражки «Тише», «Через Москву» или «Тыква».

Мировая премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» запланирована на 4 октября 2024 года. Таким образом, картина выйдет в российском прокате спустя неделю после официального релиза.

Режиссерское кресло сиквела занял Тодд Филлипс, снявший первый фильм. Основные действия ленты будут происходить в лечебнице Аркхем. Известно, что в проекте также приняли участие Брендон Глисон, Зази Битц, Кэтрин Кинер и Джейкоб Лофланд.

В конце августа Филлипс сообщал, что вторая часть «Джокера» станет последней. Он заявлял, что сказал все, что хотел. Также поставщик признавался, что продолжил бы работу с Хоакином Фениксом в комедии — в жанре, с которого началась его карьера в Голливуде.

Ранее сообщалось, что в Лувре «Моне Лизе» пририсовали улыбку Джокера.

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