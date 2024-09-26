Российского режиссера-мультипликатора Гарри Бардина выписали из больницы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Бардина отпустили домой с рекомендацией здорового сна под наблюдение у кардиолога, уточняет канал.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что режиссер «Летучего корабля» якобы попал в больницу с жалобами на гипертонию, аритмию и повышенное давление. Источник издания заявлял, что мультипликатор находится в реанимации.

«Да ну, чушь собачья, это контрольная для меня проверка, вот и все. Так что не разносите инфу по всем углам. Не надо, пожалуйста», — прокомментировал ситуацию сам 83-летний Бардин.

Недавно Гарри Бардин раскритиковал ремейк своего мультфильма «Летучий корабль». Он назвал перезапуск хамством, уточнив, что его создатели не связывались с ним. Бардин отмечал, что не станет смотреть картину.

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