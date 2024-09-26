Звезда Comedy Woman рассказала, как юмор обходит запреты

Российская юмористка, экс-участница Comedy Woman Елена Борщева рассказала о том, как юмор в настоящее время обходит запреты. Ее цитирует News.ru.

«Юмор, как бы его ни закрывали со всех сторон, он просачивается и обходит все какие-то цензуры, запреты и так далее. Конечно, сейчас немножко все-таки действительно сместился акцент на такое более познавательное, много, конечно, политического, документального», — рассуждает Борщева.

Накануне актриса и комикесса Надежда Ангарская призналась в шоу «Звезды сошлись», что ее команда не могла шутить на политические темы в КВН.

«Потому что все красавчики, девочка в центре, праздник, настроение! Все танцуем, поем, веселые, независящие, не привязанные ко времени шутки. Политику у нас всегда вырезали», — рассказала артистка.

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