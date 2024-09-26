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Стало известно о планах врачей незадолго до смерти Мадянова

Mash: незадолго до смерти Мадянова врачи хотели обсудить новую тактику лечения

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«Нон-Стоп Продакшн»/РИА Новости

Врачи намеревались обсудить новую тактику лечения российского актера Романа Мадянова незадолго до его смерти. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, медики планировали провести онкологический консилиум.

«[Врачи] планировали госпитализацию для очередного курса химиотерапии. В течение 2024 года актер стабильно лежал в больнице каждый месяц. У него был рак легких», — говорится в сообщении.

Актера не стало утром 25 сентября в его доме в деревне Бояркино Московской области после борьбы с раком легких. Об этом сообщила телеведущая Екатерина Стриженова.

Рак легких Мадянову диагностировали в 2020 году, прогрессировать болезнь начала прошлой весной.

31 марта Мадянов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что у него все в порядке со здоровьем. До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что у актера прогрессирует рак легкого.

Ранее Роману Мадянову попросили дать звание народного артиста посмертно.

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