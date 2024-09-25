«Одни минусы»: певица Слава о партнерах постарше

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) на презентации своего пятого альбома «Слава» рассказала о специфике отношений с партнерами постарше. Ее цитирует kp.ru.

Поздравить артистку пришли дочери, гражданский муж Анатолий Данилицкий и коллеги. Намекая на избранника, журналисты спросили Славу о плюсах романов с мужчинами старше.

«Сейчас уже никаких, одни минусы. Раньше были большие плюсы», — пошутила она.

Данилицкий также снимал выступление Славы на видео и подошел к ней во время исполнения одной из песен, чтобы поцеловать.

«Посмотрите, какой Анатолий у меня – стильный! Все соки из меня высосал, и выглядит теперь лучше, чем я», — снова повеселилась звезда.

Накануне Слава призналась, что обрадовалась примирению с коллегой Филиппом Киркоровым.

«Он вошел в зал и говорит: «Ой, моя любимая! Красивая! Как я тебя люблю». У меня сразу как камень с души упал. Потому что на самом деле он мудрый человек, который уже миллион лет в шоу-бизнесе», — рассказала артистка.

Слава и Киркоров помирились на караоке-вечеринке.