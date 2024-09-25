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Александра Урсуляк выйдет на сцену с премьерным стендапом

Актриса Урсуляк представит в Москве музыкальный стендап «Хорошие песни»

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Пресс-служба актрисы

Актриса Александра Урсуляк представит премьеру музыкального стендапа «Хорошие песни» в Театральном центре на Страстном в Москве. Об этом сообщила пресс-служба актрисы.

Показы состоятся 26 и 27 сентября.

«Хорошие песни» — это моя душа. Это я. Это откровенный рассказ о себе, моем детстве, родителях, первой любви, о взлетах и падениях. В этих песнях я нахожу смысл и вдохновение, которые помогают мне двигаться вперед», — делится актриса.

В программу ретро-романтического стендапа Урсуляк войдут 15 песен о любви — Микаэла Таривердиева, Раймонда Паулса, Эдит Пиаф — и монологов о детстве, юности и будущем. Актриса выступит в сопровождении джаз-бенда — организаторы обещают зрителям «теплую и ламповую» атмосферу.

Шоу рассчитано на 1 час 20 минут.

Александра Урсуляк — артистка Московского драматического театра им. Пушкина, педагог актерского мастерства в ГИТИСе. В кинематографе дебютировала в 2003 году, снявшись в роли дочери начальника вокзала Ларисы в телесериале Андрея Кавуна «Вокзал». Популярным стал также сериал «Хорошая жена» (2018), в котором она исполнила главную роль. Лауреатка театральной премии «Золотая маска» за главную женскую роль в спектакле «Добрый человек из Сезуана» и кинопремии «Золотой орел» за сериал «Пингвины моей мамы».

Ранее сообщалось, что Гуанчжоуская акробатическая труппа Китая выступит в России с шоу «Лебединое озеро».

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