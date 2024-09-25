Родные Мадянова заявили, что час не могли дозвониться до скорой

Родные заслуженного артиста России Романа Мадянова в день трагедии не могли дозвониться до скорой в течение часа. Об этом сообщил со ссылкой на собственный источник Telegram-канал 112.

Утром 25 сентября, уточнил канал, родственники приехали к 62-летнему артисту в его дом в деревне Бояркино и нашли его на диване.

Известно, что состояние страдавшего от рака легких Мадянова ухудшилось за последнюю неделю — он терял сознание и отказывался от пищи.

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Актера не стало утром 25 сентября доме в его доме в деревне Бояркино Московской области после борьбы с раком легких. Об этом сообщила телеведущая Екатерина Стриженова.

Рак легких Мадянову диагностировали в 2020 году, прогрессировать болезнь начала прошлой весной. При этом актер до последнего продолжал съемки.

Мадянов известен по съемкам в фильмах и сериалах «Левиафан», «След на земле», «Убойная сила», «Дальнобойщики», «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Солдаты», «Жена генерала», «Три товарища», «Великая», «Шаляпин», «По щучьему велению», «Гардемарины 1787. Война» и других. Всего в его фильмографии более 200 работ.

Ранее сын Мадянова рассказал о последних словах отца.