Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Родные Мадянова заявили, что час не могли дозвониться до скорой

112: семья актера Мадянова не могла дозвониться до скорой в день трагедии

close
«Нон-Стоп Продакшн»/РИА Новости

Родные заслуженного артиста России Романа Мадянова в день трагедии не могли дозвониться до скорой в течение часа. Об этом сообщил со ссылкой на собственный источник Telegram-канал 112.

Утром 25 сентября, уточнил канал, родственники приехали к 62-летнему артисту в его дом в деревне Бояркино и нашли его на диване.

Известно, что состояние страдавшего от рака легких Мадянова ухудшилось за последнюю неделю — он терял сознание и отказывался от пищи.

Актера не стало утром 25 сентября доме в его доме в деревне Бояркино Московской области после борьбы с раком легких. Об этом сообщила телеведущая Екатерина Стриженова.

Рак легких Мадянову диагностировали в 2020 году, прогрессировать болезнь начала прошлой весной. При этом актер до последнего продолжал съемки.

Мадянов известен по съемкам в фильмах и сериалах «Левиафан», «След на земле», «Убойная сила», «Дальнобойщики», «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Солдаты», «Жена генерала», «Три товарища», «Великая», «Шаляпин», «По щучьему велению», «Гардемарины 1787. Война» и других. Всего в его фильмографии более 200 работ.

Ранее сын Мадянова рассказал о последних словах отца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами