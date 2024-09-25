Названо место похорон Романа Мадянова

Заслуженного артиста РФ Романа Мадянова похоронят в Подмосковье. О месте похорон сообщила изданию Regnum вдова артиста Наталья.

«Хоронить будем в области. Я тут живу и хочу, чтобы у меня была возможность почаще к нему приходить», — объяснила супруга.

Издание Life со ссылкой на родственников уточнило, что актер похоронен на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Московской области.

Актера не стало утром 25 сентября доме в его доме в деревне Бояркино Московской области после борьбы с раком легких. Об этом сообщила телеведущая Екатерина Стриженова.

Рак легких Мадянову диагностировали в 2020 году, прогрессировать болезнь начала прошлой весной. При этом актер до последнего продолжал съемки.

Сейчас более десяти кинопроектов с участием Мадянова находятся в стадии производства, в октябре и ноябре выйдут комедия «Битва пап» и драма «Любовь Советского Союза».

Актер снимался в проектах «Левиафан», «След на земле», «Убойная сила», «Дальнобойщики», «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Солдаты», «Жена генерала», «Три товарища», «Великая», «Шаляпин», «По щучьему велению», «Гардемарины 1787. Война» и других. Всего в его фильмографии более 200 работ.

Ранее сын Мадянова рассказал о последних словах отца.