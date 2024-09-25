Лариса Гузеева сообщила о болезни: «Еле сижу»

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик из гримерной комнаты, пожаловавшись подписчикам на болезнь.

«Почему нужно заболеть, блин, перед самой ответственной съемкой?» — посетовала знаменитость.

В один момент в гримерку к звезде вошла сотрудница и восхитилась красотой Гузеевой. На что телеведущая отреагировала фразой: «Какая красивая? Я еле сижу». Также звезда подчеркнула, что у нее поднимается температура.

Лариса Гузеева получила известность после роли Ларисы Дмитриевны Огудаловой в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс». В 1994-м она удостоилась звания «Заслуженная артистка России». В 2008-м звезда стала ведущей шоу «Давай поженимся!».

Недавно знаменитость рассказала, какие мифы про возраст ей «вбили в голову». По словам 65-летней артистки, она верила, что у женщин с возрастом должны быть короткие волосы. Гузеева заявила, что в этот стереотип верят большинство россиянок. Телеведущая призналась, что решила нарастить себе локоны только из-за съемок — и ей понравился результат.

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