Калашникова о разводе Шнурова: «Был явный мезальянс»

Певица и модель Анна Калашникова заявила в беседе с teleprogramma.org, что Сергей Шнуров будет «как и прежде хулиганить» после развода с Ольгой.

Калашникова назвала брак Ольги и Сергея «явным мезальянсом». По мнению артистки, страсть прошла и супруги не смогли справиться с буднями. Как отметила певица, ей жаль, что пара распалась.

«Ну что вы хотите от Шнура, который был вечным хулиганом в рваных джинсах, а потом встретил красивую, статусную и состоятельную женщину, которая заставила его, наверное, впервые в жизни надеть костюм и бросить пить?» — рассказала модель.

16 сентября четвертая жена Сергея Шнурова Ольга Абрамова подала на развод с лидером «Ленинграда» после шестилетнего брака. Причина разрыва неизвестна.

Шнуров и Абрамова тайно узаконили свои отношения в октябре 2018 года. Женщина младше музыканта на 18 лет: сейчас ей 33 года, а Шнурову — 51 год. Известно, что Абрамова родилась в семье уральского миллионера Валерия Абрамова.

У пары двое детей. В июне 2021 года у знаменитостей появился на свет первый общий ребенок — сын, имя которого они не раскрывают, а в 2022 году супруги вновь стали родителями. Артист не показывает детей в соцсетях и не рассказывает о них в интервью.

Ранее адвокат Успенской рассказала, что певице было принципиально взыскать с Киркорова 90 тыс. рублей.