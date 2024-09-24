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Дмитрий Певцов раскрыл, почему не снимался в кино семь лет

Актер Дмитрий Певцов заявил, что в России не в чем сниматься

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Актер и музыкант Дмитрий Певцов заявил на пресс-конференции по случаю выхода фильма «9 секунд», что в России не в чем сниматься. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Таким образом Певцов объяснил, почему не играет в кино уже семь лет. Артист заявил, что ему не хочется тратить время на «ерунду».

«Жизнь тратить на ерунду и на то, что люди придут в зал смотреть и жрать попкорн, не хочется. Нас приучили, как свиней, есть и пить в кино. А я уже наигрался в своей жизни, давно ничего не хочу», — рассказал музыкант.

Певцов считает, что в последние несколько лет отечественный кинематограф претерпевает упадок. По его мнению, последние блокбастеры посвящены советским героям либо сюжетам, взятым из тех лет. Актер уверен, что российскому зрителю не хватает детского и семейного кино.

«Куда можно пойти с детьми от 6 до 12 и старше? Потому что нельзя все начинать с вопроса: «На чем заработать бабла?» Если не будет любви, то не будет ничего», — заявил артист.

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