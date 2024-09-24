Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны условия содержания Пи Дидди в тюрьме

Рэпера Пи Дидди поместили под особый контроль в тюрьме

close
Donald Traill/AP

Рэпер Пи Дидди (Шон Комбс – настоящее имя) находится под особым контролем, чтобы у артиста не было попыток навредить себе. Об этом сообщает People со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечает издание, подобное наблюдение выполняется в качестве меры предосторожности. Источник уточнил, что к Пи Дидди относятся как к остальным ожидающим суда заключенным. Он добавил, что рэпер очень обеспокоен благополучием своих детей.

Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если он будет признан виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Прокуроры заявили, что продюсер соблазнял женщин, давая им наркотики, обещал финансовую поддержку и романтические отношения, после чего использовал тайные записи половых актов в качестве «залога», чтобы гарантировать молчание женщин, а иногда угрожал оружием.

В июле бывшая порноактриса Адрия Инглиш обвинила Комбса в торговле людьми и в насилии. Она потребовала от него $50 млрд компенсации. После этого обвинения последовали и от других женщин.

Ранее Пи Дидди потерял крупный контракт на фоне секс-скандала.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами