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«Зритель ждет, а смотреть не хочет»: Лунгин о фильмах про войну

Режиссер Лунгин предположил, что зритель может не захотеть смотреть фильмы о войне

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Мастерская Павла Лунгина

Режиссер Павел Лунгин в беседе с «Газетой.Ru» высказался о зрительском запросе, в частности, на фильмы про войну.

Зрителя он сравнил со сфинксом, задающим загадку, которую должен отгадать кинематографист.

«На самом деле — я не знаю. Наверное, зритель ждет фильмов о современности, наверное, ждет фильмов о войне. Но какие это фильмы, что это за фильмы, будет ли зритель их смотреть потом? Знаете, как бывает? Вроде, ждет, а смотреть не хочет», — рассуждает Лунгин.

По мнению Лунгина, пришло время рассказывать сказки в кино — работу над своим фильмом «Василиса и хранители времени» он начинал до моды на киносказки. Этот тренд он считает не только отечественным, но и мировым — режиссер предполагает, что людям нужно «волшебное» впечатление от фильмов..

«Может, жутковатое где-то, может, не всегда самое счастливое, но все-таки укрепляющее веру в человечество и в чудо. Наверное, приходят времена, когда только на чудо и можно рассчитывать», — резюмирует он.

«Василиса и хранители времени», фильм о доброй волшебнице, которая сражается с коварной звездой интернета, выходит в прокат в начале октября.

В интервью «Газете.Ru» Лунгин также рассказал, почему убрал фразу «королева лайков» из названия картины, объяснил, чем его поразили «Бедные-несчастные» и поделился воспоминаниями о Петре Мамонове.

Ранее стало известно, что «Чебурашка» станет 3D-сериалом.

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