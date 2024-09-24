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Бывшего мужа Алсу защитят лондонские адвокаты

Адвокат Добровинский нашел для экс-супруга Алсу Абрамова британских адвокатов

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Russian Look/Global Look Press

Бывшего мужа певицы Алсу предпринимателя Яна Абрамова защитят лондонские адвокаты. Об этом сообщил «Газете.Ru» адвокат бизнесмена Александр Добровинский.

«Принимая во внимание информацию о том, что Алсу Абрамова собирается подать иск против бывшего мужа в Английский королевский суд с целью воспользоваться в английских судах преимуществом наличия своего гражданства Великобритании, Ян Абрамов уполномочил меня подобрать команду местных адвокатов для защиты от необоснованных притязаний Алсу. Я связался с коллегами в Лондоне», — заявил он.

Добровинский отметил, что в нынешней политической ситуации не так много адвокатов, желающих и имеющих возможность представлять интересы россиянина против гражданки Великобритании.

«Но мы уже начали обсуждать с коллегами предстоящие возможные защитные действия от нападок бывшей супруги Яна — Алсу Абрамовой», — заключил юрист.

27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак пары. У экс-супругов трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль.

Певица уже опровергала заявления Добровинского о том, что якобы планирует судиться с экс-супругом за имущество в Лондоне.

Ранее Алсу намекнула на нарциссизм бывшего мужа.

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