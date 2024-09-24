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Уехавшая в США экс-супруга Шнурова закроет ресторанный бизнес в России

Mash: бывшая жена Шнурова Матильда ликвидирует два ООО в России

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Уехавшая в США экс-супруга Сергея Шнурова Матильда Шнурова закроет ресторанный бизнес в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 38-летняя предпринимательница ликвидирует в России два ООО, под которыми работали рестораны Сососо Bistro и Cococouture в Санкт-Петербурге. Ликвидация началась 15 августа, а закрыты предприятия были в июле 2023 года из-за убытков.

Канал добавляет, что в 2023 году выручка Шнуровой от работы ООО составила 88,6 млн рублей, а убыток — 45 млн рублей.

Первый «Кококо» открылся в 2012 году и работал на Некрасова и Вознесенском. Ресторан окупился, а после раздела имущества при разводе достался Шнуровой.

Накануне четвертая жена Сергея Шнурова Ольга подала на развод. «Газета.Ru» рассказала, что известно об иске и возможном разделе имущества Шнуровых, их браке, детях и предыдущих отношениях артиста.

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